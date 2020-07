politica 07 de Julio del 2020 FGR encuentra restos de estudiante de Ayotzinapa lejos del basurero de Cocula Las investigaciones de la FGR apuntan hacia que ninguno de los estudiantes desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fueron llevados, ni ejecutados ni calcinados en el emblemático basurero de Cocula, como se afirmó en la llamada verdad histórica de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), desde el 27 de enero de 2015. Por

El activismo mediático de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha dejado en claro que la resolución del Caso Iguala representa una de las primeras prioridades del sistema de justicia mexicano. La investigación llegó a un punto de inflexión la tarde del martes, cuando la fiscalía mexicana anunció que se identificaron los restos de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014. La evidencia, analizada por la Universidad de Innsbruck y el Equipo Argentino de Antropología Forense, permitió a la FGR concluir que los restos fueron encontrados lejos del basurero de Cocula, lo cual desecharía la versión que le extinta Procuraduría General de la República sostuvo en enero de 2015 como parte de la llamada “verdad histórica”. La semana pasada, Gertz Manero comunicó que su despacho pondría fin a la narrativa construida por la PGR de Jesús Murillo Karam en relación a este caso y que se comprometía a ofrecer resultados. Esto ocurrió de manera paralela al anuncio de la detención de José Ángel Casarrubias, “el Mochomo”, referido por las autoridades como uno de los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Los restos de Christian Alfonso Rodríguez fueron recopilados desde noviembre de 2019 en una búsqueda que la FGR realizó con la asistencia de la Comisión Presidencial del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. “Éste es sin duda un avance de primera relevancia en la investigación”, publicó la FGR en su cuenta de Twitter. “A más de cinco años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Éste, además, no fue tirado ni encontrado en el Basurero de Cocula, ni en el Río San Juan”, añadió. La fiscalía mexicana aseguró que no precipitará resultados sobre el caso ni difundirá conclusiones sin sustento. “El caso sigue abierto”, expuso. La comunicación del hallazgo de la FGR coincide con la reactivación presencial de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial en diciembre de 2018. A la sesión, que tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación, acudieron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, representantes de organizaciones civiles, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de Bucareli, Olga Sánchez Cordero. La oficina de Gertz Manero ha sido enfática en que se llevará a la justicia a todo aquel funcionario que haya incurrido en alguna irregularidad en el manejo del Caso Iguala. La semana pasada, la Interpol interpuso una ficha roja en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta, PGR, Tomás Zerón, uno de los asesores de inteligencia de más alto perfil de la administración de Enrique Peña Nieto.

