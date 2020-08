Prohibido prohibir: Anpec en contra de prohibir venta de comida chatarra

En un acto inédito, acompañamos a @ANPECmx, @CanacoOax, @CanacopeOaxaca y @ChocolaterosOax a la entrega de más de 30 mil firmas de pequeños comerciantes que rechazan la ley que prohíbe alimentos de alta demanda.



Integrantes de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), acompañados de pobladores de la región de la Mixteca, protestaron en el zócalo de la ciudad para rechazar la reforma de ley que prohíbe la venta de la llamada “comida chatarra” a menores de edad. A su llegada a Palacio de Gobierno, los manifestantes entregaron más de 30 mil firmas con el objetivo de darle a conocer al Gobernador del Estado, Alejandro Murat, su rechazo que se prohíba la venta de sus productos. Y es que esa decisión, destacaron, es una medida meramente política que arrastrará las ventas de los pequeños comerciantes del estado por lo menos a un 50 por ciento menos, lo cual, pone en riesgo la, ya de por sí, precaria economía de las familias oaxaquenas. De acuerdo con el Coneval, en Oaxaca un poco más de 65 por ciento de la población vive en situación de pobreza total y 23 por ciento en pobreza extrema. Además, según un reporte del ENOE, el 80.5 por ciento de la población económicamente activa en esa entidad labora en la informalidad.En su protesta, los comerciantes argumentaron que, el problema de la mala alimentación -no solo en el estado si no en el país- no se resuelve con prohibiciones proselitistas, si no con programas de educación responsable para que los padres de familia se involucren en la alimentación saludable de los niños. Pero sobre todo, con poíticas públicas que incentiven el desarrollo saludable de las comunidades más marginadas. “Las cosas no están bien a causa de la pandemia como para moverle la escasa actividad económica del país. Esta acción es en legítima defensa de nuestros derechos, las prohibiciones en todo el mundo están condenadas al fracaso”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec. En la protesta también participaron integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación de Chocolateros y la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio (Concanaco) de la entidad.