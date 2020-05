Presidente de Morena: “no estoy de florero”

Nuestra propuesta no implica que encuestadores del @INEGI_INFORMA ingresen físicamente a las propiedades de los mexicanos, sino que los expertos de dicha institución establezcan una metodología para conocer la concentración del ingreso y medir la desigualdad extrema en el país. pic.twitter.com/sNONLBtNin — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 19, 2020

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que el partido sea tomado en cuenta en la toma de decisiones del gobierno de México, ante la propuesta de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revise la riqueza y el patrimonio de los mexicanos. “Yo no estoy aquí de florero ni de barandal en los pleitos internos, mi propuesta va por para lograr esta transformación en el país y he sido insistente en mi comportamiento y en las iniciativas”, aseguró Ramírez Cuéllar en una conferencia virtual.El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional dejó en claro que con la iniciativa no se pretende que el Inegi haga público el patrimonio, aunque propone que el Banco de México u otros organismos se encarguen de medirlo. Además, Ramírez Cuéllar rechazó tener alguna discrepancia con AMLO, aunque aclaró que la postura no fue como indicó López Obrador. “El presidente se refirió al hecho de que no podía darse a conocer el patrimonio de una persona y yo no propongo eso”, aseguró.