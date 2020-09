politica 21 de Septiembre del 2020 Porfirio Muñoz Ledo: Marcelo Ebrard se tiene que ir Las disputas dentro de Morena siguen latentes. En tres entrevistas con distintos medios, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo amenazó a Marcelo Ebrard con expulsarlo del partido, si gana la dirigencia. Por

Muñoz Ledo aseguró que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solo busca su beneficio personal y no el de México. “Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado en ser presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en Washington…Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo.”, indicó en una entrevista ofrecida al diario El País. Muñoz Ledo arremetió en contra del también diputado Mario Delgado asegurando que está comprando a todas las autoridades para lograr su cometido de dirigir a Morena. “Te vas. Mario, te lo digo por este medio: Ya te pasaste de cómplice. Estás comprando a todas las autoridades. Cuídate”. Respecto a sus aspiraciones de llegar a la presidencia de Morena, el legislador aseguró que busca hacer del partido un instituto sólido. “Yo estoy proponiendo un partido con las características y valores de los grandes partidos políticos. Somos un partido histórico, la Cuarta Transformación, porque somos el único partido de izquierda que hay en el país”. Morena ha sido incapaz de renovar la dirigencia nacional debido a las confrontaciones internas y a la falta de un acuerdo para realizar una convocatoria institucional. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó frenar la elección interna al considerar que su convocatoria no tomó en cuenta la paridad de género. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificó la convocatoria para que la elección interna de Morena se realice garantizando que tanto hombre como mujeres tengan una participación igualitaria. La elección del dirigente y secretario general del partido se realizará mediante una encuesta abierta y entre los aspirantes a encabezar a dicho partido se encuentran Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky, Gibrán Ramírez y Alejandro Rojas Díaz Durán.

