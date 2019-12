politica 27 de Noviembre del 2019 El plan de Trump para los cárteles mexicanos inició hace 90 días La preparación legal de la política que categoriza como terroristas a los cárteles mexicanos tuvo su origen antes del operativo fallido de Culiacán y del asesinato múltiple de miembros de la familia LeBarón. Por

La etiqueta de “terroristas” a los cárteles de la droga en México que pretende clasificar Donald Trump, no es un proyecto que inició de forma reciente, sino desde hace 90 días, aseguró el presidente estadounidense. La preparación legal de esta política tuvo su origen inclusive desde antes del fallido operativo en Culiacán contra Ovidio Guzmán, pero la gota que derramó el vaso fue la masacre contra la familia LeBarón, perpretada presuntamente por grupos de la delincuencia organizada. “He estado trabajando en ello durante los últimos 90 días, ya sabe que la designación no es fácil, debes seguir un proceso, y estamos en él”, explicó en el programa del periodista Bill O’Reilly, No Spin News. Las palabras de Trump, sustentadas tras la petición de la familia LeBarón hecha hace unos días, han detonado el debate en la opinión pública y el temor del gobierno de México de una afectación a la soberanía nacional. Además, el gobierno americano busca hacerle frente a la crisis social que han generado los narcóticos, principalmente el fentanilo, que ha causa la muerte de miles de consumidores al año, abastecidos, principalmente, por cárteles mexicanos.

