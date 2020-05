politica 22 de Mayo del 2020 El nuevo discurso de López-Gatell: esperar hasta septiembre El subsecretario de Salud considera que algunas regiones del país, como Nuevo León y Jalisco, seguirán en etapa de contagio intenso al menos durante los próximos tres meses. Por

Algunas zonas metropolitanas del país como Guadalajara y Monterrey podrían prolongar sus contagios durante los próximos tres meses, por lo que las medidas tendrán que continuar hasta el mes de septiembre. El nuevo discurso del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, así lo ha considerado debido a los casos presentados en estas ciudades y ante la movilidad que no podría ser restringida durante tanto tiempo, según explicó el funcionario. “La complejidad estriba precisamente en el desfase temporal de las epidemias. Tenemos estados, por ejemplo Nuevo León y Jalisco, que apenas van a empezar con sus epidemias y obviamente no pueden mantener un nivel extremadamente intenso de reducción de la movilidad en forma permanente y que eviten por completo la epidemia, eventualmente van a tener una epidemia”, indicó el subsecretario. El estado norteño lleva 1,088 casos registrados, contabilizando un total de 75 fallecimientos; mientras que la “Perla de Occidente” ostenta 1,028 casos, con 98 muertos. Si bien ambos estados no tienen los números de otras entidades como Ciudad de México, Baja California o Quintana Roo, las cifras podrían dispararse en próximas semanas ante lo expuesto por el subsecretario López-Gatell.

