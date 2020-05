politica 15 de Mayo del 2020 "¿Nos faltan pruebas? La respuesta es no”: López-Gatell Hace dos semanas, Hugo López-Gatell dijo que el el modelo centinela dejó de ser el mecanismo de vigilancia epidemiológica más importante para la Fase 3 de la pandemia Por

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dejó en claro que en México no existe el desabasto de pruebas para la detección del Covid-19. “¿Nos faltan pruebas? La respuesta es no. Dinero para pruebas tenemos”, expresó el funcionario, quien anunció que para este fin de semana llegarán a México un total de 300 mil adicionales a las 600 mil que ya maneja el Gobierno de México. Hace apenas dos semanas, López-Gatell indicó que el modelo centinela dejó de ser el mecanismo de vigilancia epidemiológica más importante para la Fase 3 de la pandemia. A pesar de ello, el subsecretario de Salud argumenta que el bajo número de pruebas, en relación al promedio internacional, es una decisión deliberada. “Las pruebas tienen un objetivo que es la vigilancia epidemiológica y de los casos graves para hospitalizarse, que se registran a 100 por ciento, no hay un límite de pruebas”, explicó.

