politica 15 de Junio del 2020 'Nuevo León no está para politiquerías' Victor Fuentes, senador por NL, propone que el "Bronco" sea destituido ya… pero que su destitución no pueda entrar en vigor durante la actual crisis económica y sanitaria. Por

Para el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, Jaime Rodríguez dejó de ser gobernador desde hace mucho tiempo. “La gente ya no cree en ese gobierno, por lo que carece de legitimidad”, señaló el panista en entrevista con Código Magenta. ¿La razón? El caso de las Broncofirmas para su candidatura presidencial. “No tenemos duda (de que) es un corrupto, que desvió recursos, que hay una sentencia definida, argumentada y justificada y que tiene que aplicarse en sus términos”, indicó. Y por eso, el legislador albiazul propone la destitución del gobernador como única salida. Aunque sabe que no es tan sencillo. “Yo estoy planteando que se aplique la pena máxima, que se destituya al gobernador, pero que no surta efecto hasta en tanto que el Consejo General de Salubridad, que es el órgano máximo constitucional, levante el cerco sanitario”, explicó. “Y (que) en ese momento se haga efectiva”. Con ese objetivo en mente, el senador lanzó un mensaje al Congreso de Nuevo León; un mensaje que sonaba dirigido especialmente a sus compañeros de partido. “Mi exhorto es que la aplique (la destitución), que nos les tiemble la mano”, dijo. Y es que fue precisamente la bancada del PAN en el Congreso local la que el pasado viernes bloqueó la destitución de Jaime Rodríguez. “Yo quiero entender -derivado precisamente del tema de la pandemia- que ellos no vieron con buenos ojos el momento”, expresó Fuentes al ser cuestionado sobre por qué su copartidarios votaron en contra de la destitución de el “Bronco”. “Es por eso que mi propuesta para nada está peleada con lo que ellos de buena fé -quiero pensar- están proponiendo”. "¿El resto del Partido Acción Nacional en Nuevo León apoya tu planteamiento?", se le preguntó al legislador. “No, pues no sé”, respondió. “La verdad hay muchos sentires distintos", agregó. "Mi chamba como senador, como autoridad, como representante de este estado frente al gobierno federal es asumir posiciones claras, políticas, sobre estos temas”. Porque además, señala, el proceso de selección de un gobernador interino -bajo estas condiciones- tampoco está claro. En pocas palabras, no es el momento. “Hoy si pusieras un gobernador todo mundo pensaría que hay plan con maña. Porque no sabemos ni quiénes son los nombres que se están barajeando, sobre los cuales se están dirimiendo. Si hubo qué requisitos, si tuvo uno que haber sido alcalde, si tuvo que tener una carrera política, doctorado, si tiene que tener qué” Y ante un clima político de tensión e inestabilidad en Nuevo León, Víctor Fuentes hace un llamado claro: “Nuevo León no está para juegos de politiquería. Está para cosas bastante más responsables y sensatas y ahí tenemos que llevar a cabo nuestras decisiones”. La pregunta es: ¿Lo escucharán sus compañeros del Partido Acción Nacional?

× Galeria Previous Next