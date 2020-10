politica 16 de Octubre del 2020 Ninguna autorización para nuevos casinos: AMLO Aunque recibieron permisos, amparados en el Poder Judicial, las casas de juego no tendrán licencia para realizar nuevas aperturas, aseguró López Obrador Por

No más corruptelas ni negocios jugosos es la misión de su gobierno, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que se le cuestionara sobre el otorgamiento de permisos para la apertura de casinos y casas de juego. En ese sentido, el ejecutivo nacional afirmó que las autorizaciones fueron avaladas por el Poder Judicial, con recursos de amparo, pero que ya solicitó a la Secretaría de Gobernación para que sean canceladas cuanto antes. “Por eso hay que limpiar y seguir limpiando y es un proceso, porque empezamos arriba, sí les puedo decir que arriba, ‘pañuelito blanco’, ya no hay el despacho presidencial, ya no se autorizan negocios jugosos, no se aprueban corruptelas, pero falta seguir limpiando para bajo, empezamos limpiando como se barren las escaleras, de arriba para bajo. “La instrucción es ningún registro nuevo, ninguna autorización nueva, en efecto, lograron nuevas autorizaciones, porque acudieron al Poder Judicial, y ya se dio la instrucción de que se cancelaran, le pedí a la Secretaría de Gobernación que atendiera ese asunto y me acaba de informar hace poco que se van a cancelar las autorizaciones, y sí, sigue habiendo gente con malos antecedentes en la administración, pero no van a durar mucho... porque ya no es el tiempo de la corrupción”, afirmó el inquilino de Palacio Nacional.

× Galeria Previous Next