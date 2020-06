Morena enfoca sus baterías en el caso de Giovanni López

Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

El caso de Giovanni López, ciudadano jalisciense muerto por presunto abuso policial, es parte de la agenda política de Morena, quien ha enfocado sus baterías en el esclarecimiento del mismo. Las voces de funcionarios ligados a la organización y a la 4T no se dejaron esperar: los subsecretarios Hugo López-Gatell, Alejandro Encinas y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, criticaron el manejo del caso. “Si imponemos un mecanismo de coerción y de uso de la fuerza, empezarían a ocurrir este tipo de eventos muy lamentables”, aseguró López-Gatell en alusión a la muerte de López, quien fue presuntamente atacado por policías de Ixtlahuacán debido a que no portaba cubrebocas fuera de su domicilio. Mientras que el coordinador Monreal llamó a Alfaro a esclarecer a la brevedad el caso y no generar división. “No hay que hacer caso a voces que aconsejan este camino sin retorno”, indicó Monreal.