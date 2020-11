politica 09 de Noviembre del 2020 “No es el momento de aliarse con el PRI” A pesar de las opiniones divididas, el PRI no descarta la posibilidad de aliarse con el PAN con la intención de competir en las elecciones del 2021 y hacer un frente contra Morena. Por

La idea de una posible alianza entre el PRI y el PAN para el proceso electoral del 2021 en Nuevo León quedó provisionalmente descartada por parte de un grupo al interior de la cúpula estatal de Acción Nacional. En el PRI, el sector cercano a Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos todavía está cabildeando a favor de esta coalición. El consejo estatal del PAN avaló el pasado fin de semana el explorar una posible alianza electoral para conformar un frente común al proyecto de Morena en Nuevo León. No obstante, Víctor Pérez, diputado federal, se opuso a esta opción. "Es una alianza que no está dentro de los planes de Acción Nacional, yo no sé en qué momento alguien ha comentado algo de manera formal de que se pretende una alianza con el Partido Revolucionario Institucional", señaló Pérez. El legislador agregó que el autorizar una alianza de este tipo dependerá de todos los integrantes de los órganos internos del PAN. Asimismo, indicó que la próxima semana se tomará una decisión final sobre el futuro de una alianza o coalición para el proceso electoral de 2021. En cambio, Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, mantuvo esta posibilidad abierta. "El PRI es un partido que está abierto a cualquier coalición, todos tenemos que hacer conciencia de lo que está viviendo Monterrey, Nuevo León y México. Nosotros estamos dispuestos a todo, siempre y cuando sea por el bien común; los intereses partidistas y las rencillas del pasado deben de quedar tal cual, en el pasado. Tenemos que ver hacia delante", expresó Cienfuegos. La Comisión Estatal Electoral fijó como plazo del 18 de febrero al 25 de marzo del 2021 para aprobar las posibles candidaturas a gobernador, alcaldes y diputados locales.

