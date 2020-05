politica 18 de Mayo del 2020 El miedo a la segunda ola del SARS CoV-2 La semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que podría haber un resurgimiento de casos de Covid-19 en México a partir de octubre Por

Aunque pareciera que lo peor de la pandemia ya haya pasado, la realidad es que el SARS CoV-2 podría arreciar con mayor fuerza en una segunda oleada hacia fines de año. La semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que a partir de octubre podría haber un resurgimiento de casos de Covid-19, lo cual coincide con la temporada de otoño y de otras enfermedades respiratorias como la influenza. “La influenza va a regresar en octubre y se va a ir en marzo. Definitivamente esto va a pasar. Lo que no sabemos −y es probable− es que, junto con la influenza, pudiera venir la segunda gran oleada de Covid-19”, había asegurado el funcionario. China, el epicentro de contagio del SARS CoV-2, ordenó un regreso a la cuarentena total para 108 millones de personas por temores a nuevos brotes de Coronavirus, mientras que el ex director de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada de Estados Unidos, Richard Bright, sostiene que el contagio no está controlado. De acuerdo con el especialista, vaticina el peor invierno boreal de la historia con alrededor de 50 millones de personas fallecidas a causa del Covid-19, superando en mayor medida a la Gripe Española de 1918. “Podría ser devastador. Sin una mejor planificación, 2020 podría ser el invierno más oscuro de la historia moderna”, aseguró el científico.

