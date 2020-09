politica 14 de Septiembre del 2020 México Libre pelea por su registro como partido México Libre presentó una impugnación en contra de la decisión del INE, de negarle el registro a su partido político. Por

Margarita Zavala y Felipe Calderón, impulsores de México Libre, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación contra la decisión del INE, que les negó el registro de su partido político. “Nos deben dar el registro porque tenemos la razón, la decisión del Consejo General no estuvo fundada ni motivada debidamente” comentó el expresidente en un mitin que realizaron este domingo afuera de las oficinas del INE. La negativa del Consejo se basa en que las aportaciones económicas realizadas a través de la aplicación ‘Clip’ con tarjetas de crédito, son de personas no identificadas, pero eso no es cierto, dimos copia de credencial y carta personal de todos los donantes, señaló Calderón. Por otro lado la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, señaló que fueron algunos consejeros que por razones absurdas le cerraron el paso a miles de ciudadanos. “Venceremos la injusticia”, concluyó.

× Galeria Previous Next