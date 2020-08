Menos cantidad y más calidad: policía de Monterrey

En Monterrey, 5 de cada 10 regios, desconfían de la policía local. Pero el alcalde Adrián de la Garza tiene un plan en marcha: menos cantidad y más calidad. En el municipio de Monterrey, 5 de cada 10 regios, desconfían de la policía local. Pero el alcalde, Adrián de la Garza, tiene un plan en marcha para cambiar eso. “No es nada más aumentar sueldos, no es nada más tener más policías [... ] es importante invertir en la capacitación, adiestramiento, en la profesionalización de nuestros policías”, dijo el alcalde de monterrey durante la inauguración de una nueva academia de policías. Y es que su gobierno invirtió más de 110 millones de pesos en un centro para profesionalizar a los policías municipales y de tránsito. El C3, o Centro de Capacitación Continua puede brindar enseñanza teórica y práctica a 300 cadetes, aunque por la pandemia opera al 30%. La nueva Academia se construyó en la antigua estación de ferrocarriles de la ciudad y cuenta con los 12 rubros que define Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son: aulas suficientes para la matrícula, aula de cómputo, sala de juicios orales, comedor, cocina, dormitorios suficientes para alumnos de pernocta, pista de prueba física o pista del infante, sala con equipo audiovisual, servicio médico, stand de tiro, área de entrenamiento y explanada o pista de práctica vehicular. Para este centro, se adquirieron tres módulos virtuales: uno de tiro, y dos de manejo, para patrullas y motocicletas. Pero capacitar no es todo, la profesionalización de los policías se complementa con sus nuevos Sistemas de Seguridad e Inteligencia. El gobierno de Monterrey ha invertido hasta 350 millones de pesos en adoptar el uso de software y tecnologías de la información para combatir al crimen. En 2019, durante su informe de gobierno , el alcalde señaló que con los sistemas de inteligencia, han logrado reducir la incidencia delictiva. Disminuyó 37% el robo a vehículos y 49% el robo a casa-habitación, en comparación con los últimos cuatro años. Pero además, en la zona de vigilancia de la policía regia, los homicidios bajaron 29% en el último año. Para el gobierno de Monterrey, la cantidad no es garantía de ‘buenos policías’. Ellos le apuestan a la calidad… ¿será esa la respuesta en contra del crimen?