politica 15 de Octubre del 2020 Medicamentos sí estaban asegurados: AMLO; niega ‘autorrobo’ Sin dar a conocer el monto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se adquirió un seguro para reponer los fármacos para niños con cáncer Por

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que los medicamentos oncológicos que fueron robados hace unas semanas de una bodega en la Ciudad de México sí contaban con seguro y ya se trabaja en su reposición. En su tradicional conferencia ‘mañanera’, el ejecutivo nacional reiteró que la investigación para conocer a los culpables del atraco se encuentra muy avanzada y pronto habrá resultados, además de calificar como “juicios temerarios” y “de mucha maldad” a quienes acusan de que se trató de un ‘autorrobo’. “Ayer me preguntaban si estaban asegurados los medicamentos, hoy les puedo contestar que sí, se adquirió un seguro, se cumplió con el procedimiento, ya se está reponiendo, es decir, se están consiguiendo los medicamentos, ya también se tiene muy avanzada la investigación, mucho muy avanzada, ya van a haber resultados de quienes fueron los que robaron, no puedo hablar más de eso. “Y si alguien está sosteniendo que fue un ‘autorrobo’ (sic) o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos, pues es muy mala fue, son juicios temerarios, es de mucha maldad, y no es así el pueblo de México, aunque sí hay malos de ‘malolandia’, pero no es así; la mayoría de nuestro pueblo no tiene malas entrañas”, expresó. Sin embargo, el presidente del Instituto Farmacéutico AC, José Carlos Ferreyra López, sostiene la teoría de un robo orquestado al acusar muchas irregularidades, tanto en la adquisición de las medicinas destinadas a niños con cáncer, como su posterior sustracción; inclusive, no cree que siquiera el producto haya llegado a nuestro país. “Son muchas las irregularidades, son muy pocas las respuestas que está dando la administración pública, como la federal, ya hasta nos está dejando con la duda de si realmente el producto fue robado, porque fue comprado bajo mecanismos que no observan el marco regulatorio en términos de ley de adquisiciones; es decir, la frase célebre es ‘compra más y nos robarán’; entonces, no tenemos siquiera la certeza de que el producto haya estado, de facto, aquí en México. “Hay muchos cabos sueltos, en caso de que efectivamente hubiera sido un robo, que no haya sido una cuestión orquestada, ya incluso hasta hace un par de días se dieron a conocer los videos, de cómo este producto ya estaba, misteriosamente, en las farmacias callejeras en Guadalajara, y no hay absolutamente ninguna certeza ni siquiera de que le producto haya sido recibido”, expresó este miércoles el líder farmacéutico en entrevista para el programa radiofónico ‘José Cárdenas Informa’.

