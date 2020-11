politica 11 de Noviembre del 2020 Mauricio Fernández buscará San Pedro por cuarta vez Mauricio Fernández ha sido alcalde del municipio de San Pedro de 1989 a 1991, de 2009 a 2012 y su último período fue de 2015 a 2018. Por

De nueva cuenta el político y empresario regiomontano Mauricio Fernández buscará la alcaldía del municipio de San Pedro Garza García, solo que ahora será bajo el respaldo ciudadano. Esto después de que el Partido Acción Nacional (PAN) anunciara que recurrirá a la votación ciudadana para elegir candidatos a puestos de elección popular, método que el propio Fernández Garza impulsó. "Tengo el 85 o 90 por ciento de cartas de los militantes del PAN de San Pedro, con cartas donde me piden que me lance de candidato, si era una interna seguramente arrasaría", aseguró. En este sentido el ex edil aseguró que el participar en la selección abierta de su partido es cómo ponerse frente a frente con el actual alcalde independiente Miguel Treviño, quien a su vez buscará la reelección para este puesto. “Es ponernos al tú por tú con un candidato que tiene reglas diferentes a los partidos políticos, en caso que sea el elegido, eso te da posibilidad de hacer una campaña como el independiente", manifestó. Es de recordar que Mauricio Fernández ha sido alcalde del municipio de San Pedro de 1989 a 1991, de 2009 a 2012 y su último período fue de 2015 a 2018. Se espera que en la contienda interna de Acción Nacional participen como aspirantes a este puesto el ex secretario del ayuntamiento Homero niño, Jesús Horacio González y Marcial Herrera.

