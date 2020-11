politica 11 de Noviembre del 2020 Marcelo Ebrard pide no contactar aún al equipo de Biden La Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la embajada mexicana en Washington a no realizar contacto con el entorno de Joe Biden hasta que se resuelvan las disputas legales en torno a la elección Por

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, la embajada mexicana en Washington emitió su postura respecto a la postura de no felicitar al presidente electo Joe Biden hasta que sea oficial. Así lo dio a conocer la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, a través de un comunicado de ocho puntos que colgó en sus redes sociales, donde argumentó a sus interlocutores norteamericanos que la decisión se basa en el principio histórico de ‘no intervención’ que marca la Constitución. Añadió que dicha felicitación se dará una vez que se concluya el proceso electoral, así como sus posibles conflictos postelectorales y que sean las propias autoridades estadounidenses las que declaren oficialmente a un ganador. De igual forma, la diplomática manifestó su total respecto al sistema político del vecino país del norte y sus instituciones, incluidos los partidos Demócrata y Republicano, en igual medida para el aún presidente Donald Trump y su inminente sucesor, Joe Biden, quien el pasado 7 de noviembre fue declarado virtual triunfador. En su comunicado, Bárcena concluye que el presidente López Obrador está convencido que la “relación bilateral entre México y Estados Unidos seguirá siendo fructífera y productiva” en la medida de lo posible, además de garantizar la disposición trabajar de manera constructiva con la futura administración. Inclusive, en su mañanera de hoy, el mandatario federal aseguró que no se vislumbra ningún tipo de represalia de parte del candidato demócrata, ya que su decisión está apegada a la legalidad. “No, no tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad; además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano”, expresó.

