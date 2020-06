Manual de las Fake News para la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió el documento " Rescatando México ", supuestamente elaborado por el "Bloque Opositor Amplio". Y al difundirlo, el mandatario hizo todo lo que tanto nos han repetido que no hagamos para evitar la propagación de posibles fake news. Parece que la 4T necesita un Manual de las Fake News. Según expertos citados por la BBC de Londres, antes de creer una información que recibimos -y de compartirla-, primero hay que hacer al menos seis cosas. 1) Leer la noticia entera y no solo el titular 2) Averiguar la fuente 3) Buscar el titular en Google 4) Buscar los datos que se citan 5) Verificar el contexto 6) Preguntarle a quien te mandó la noticia de quién la recibió ¿Tú qué dices? Siguieron el presidente y su equipo de comunicación los seis pasos para no caer -y no amplificar- las noticias falsas? Nosotros tenemos nuestras dudas. Así que, a la próxima que llegue un documento extraño a Palacio Nacional, no estaría mal que Presidencia siga el Manual de las Fake News. O podemos ignorarlo y que se abra el debate que tanto aclama el presidente López Obrador.