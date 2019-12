politica 23 de Noviembre del 2019 Magaloni, Ríos-Farjat y Álvarez Maury: la terna de AMLO para la SCJN El Ejecutivo Federal ha enviado su tercera terna del sexenio al Senado. Es la primera vez que incluye a tres mujeres Por

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que sugirió una terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sustituir el cargo como ministro que dejó vacante Eduardo Medina Mora. Se trata de Margarita Ríos-Fajart, Diana Álvarez Maury y Ana Laura Magaloni, en una terna que por vez primera se incluye a tres mujeres. En el caso de las dos primeras mencionadas, ocupan cargos en el Gobierno de México: la regia Ríos-Fajart es titular del SAT, mientras que Álvarez Maury es subsecretaria de Gobernación. Por su parte, Magaloni se ha desempeñado como académica del Sistema Nacional de Investigadores en asuntos jurídicos. “No hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. Para decirlo coloquialmente; no hay línea, o la línea es que no hay línea. No es enviar una terna y mandar a palomas mensajeras al senado para informar a los senadores que tenemos preferencia por una de las abogadas”, declaró AMLO.

× Galeria Previous Next