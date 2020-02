Los nuevos partidos políticos del 2020

La última organización que logró recopilar lo que pidió el INE, es la organización que impulsa la ex candidata presidencial Margarita Zavala, y el ex presidente Felipe Calderón. El partido político se llamará México Libre, y completó los 239 mil 513 afiliados. Desde 2019, otros tres partidos lograron la tarea. Uno de ellos lo impulsa la líder sindical Elba Esther Gordillo junto con la Organización Civil ‘Maestros por México’. Su nombre es Redes Sociales Progresistas y hasta principios de enero del 2020, sumó los 338 mil 383 afiliados. También está la nueva versión del Partido Encuentro Social (que perdió su registro en las elecciones del 2018). Ellos no se quebraron la cabeza y el nuevo nombre es Partido Social Solidario. Sus afiliados ascienden a 269 mil 620. Por último tenemos una propuesta que viene apoyada por dos frentes: primero, los maestros del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y segundo lugar, los miembros del extinto partido Nueva Alianza (que también perdió su registro en 2018). Este partido se llama Grupo Social Promotor de México y cuenta con 330 mil 341 afiliados. Cabe destacar que aunque hayan cumplido con los requisitos del INE, todavía ninguno puede considerarse partido político. Hay que esperar a que el INE revise las evidencias y les otorgue el registro público. Aquí te dejamos una infografía para ver la imágen completa de lo que viene para la política mexicana.