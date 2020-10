politica 16 de Octubre del 2020 Los negocios de Cienfuegos De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, 88 de los 93 contratos que firmó la Secretaría de la Defensa Nacional en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto presentaron irregularidades Por

La aprehensión del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, a manos de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) no fue más que el epílogo de una cadena de irregularidades que ‘El Padrino’ acumuló hacia el final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y es que de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 88 de los 93 contratos que firmó la Sedena en el último año de la administración peñista presentaron irregularidades por un monto de 603 millones de pesos. Dos de las pesquisas más mediáticas, presentadas por la ASF, se centraron en las compras de artículos de defensa a compañías no acreditadas, con sede en el complejo militar de China, así como con la trama de sobreprecios para la construcción de la barda perimetral del Aeropuerto de Texcoco (de acuerdo al portal La Política Online), a la postre cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las compras militares al país asiático pretendían ser una especie de compensación, toda vez que China recibió un inesperado golpe con la cancelación de la licitación por el tren México-Querétaro, por el que exigía el pago de 11 mil millones de pesos. En lo que se refiere a la barda perimetral, versiones periodísticas apuntan a que el alto mando militar se asoció con firmas cercanas al sindicalismo clásico del PRI para llevar a cabo la construcción y trazado de ésta, lo que al final significó un aumento del 89% del presupuesto inicial a causa de los sobreprecios. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en la conferencia mañanera que en México no hay ninguna investigación contra Cienfuegos.

