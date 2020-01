politica 28 de Enero del 2020 Los dos presidentes de Morena Morena tiene mucho poder fuera de casa pero dentro parece ingobernable. Y es que ahora tienen dos presidentes: uno, que recién llegó, Alfonso Ramírez Cuéllar; y otra, sin ganas de irse, Yeidckol Polevnsky. Por

Entonces, ¿quién manda en Morena? Te lo vamos a contar en 3 puntos. 01 El antecedente Esto viene desde octubre pasado. No es un secreto que las filas de Morena están divididas por conseguir el mando del partido. Y en la elección para renovar la dirigencia, se acusaron irregularidades y se anuló la votación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial les pidió volver a votar. En el inter los bandos continuaron dividiéndose, y finalmente Bertha Luján y Héctor Díaz Polanco convocaron a una reunión extraordinaria de los morenistas. 02 La votación No todos asistieron al llamado, de hecho el quórum fue de 1,310 congresistas; cuando son 3,000. Incluso la misma presidente en funciones, Yeidckol Polevnsky, no asistió a la reunión. En el VI Congreso Nacional Extraordinario eligieron una dirigencia “de transición”, y ganó como nuevo presidente interino Alfonso Ramírez Cuéllar. Su victoria fue unánime y tendrá que convocar a nuevas elecciones a más tardar en cuatro meses. Ramírez Cuéllar y el nuevo CEN serán los líderes temporales de Morena, en lo que llaman a nuevas elecciones. Bueno, pero no tan rápido. 03 La resistencia Yeidckol Polevnsky dice que la votación fue ilegal, y que quienes convocaron la reunión no tenían la facultad para hacerlo. Y tiene razón, porque según el estatuto de Morena el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es el encargado de hacer las convocatorias. “Yo sigo siendo secretaria general en funciones de presidenta de Morena, no hay nada que haya hecho un cambio, porque esto tiene que pasar obviamente por instancias del INE, de la sala superior”, dijo Polevnsky. Entonces Morena tiene 2 presidentes, uno que acaba de llegar, y una que no se quiere ir. Y mientras dentro de casa siguen rompiendo platos, sí hay algo en lo que todos coinciden: “estamos dejando muy mal al partido”.

