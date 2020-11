politica 12 de Noviembre del 2020 López Obrador presenta reforma para regular el outsourcing El esquema de outsourcing es utilizado por algunas empresas para evadir impuestos y niega prestaciones prestaciones a los trabajadores. Por

El principal objetivo de la iniciativa en materia de subcontratación propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es regular el outsourcing para evitar malas prácticas por parte de las empresas en la contratación de sus trabajadores. El titular del Ejecutivo Federal informó en la conferencia mañanera que la reforma será enviada al Congreso en los próximos días para su estudio y aprobación. "Los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicios, pero se deformó, se echó a perder", expresó López Obrador. En ese sentido ,la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que el outsourcing afecta directamente a los trabajadores ya que permite que las empresas no den a los empleados las prestaciones y condiciones que marca la Ley. Además, dijo, fomenta que a los trabajadores san registrados ante las autoridades laborales con salarios menores a los que perciben. "Es por ello que hoy presentamos una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones", indicó Alcalde. Dicha iniciativa pretende modificar y armonizar la Ley Federal del Trabajo, el seguro social, el código fiscal, elInfonavit, el IVA y el ISR para evitar malas prácticas. “Esto tiene una afectación en sus pensiones, terminan jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan en su vida laboral, afectaciones en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones por despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades", señaló la secretaria del Trabajo. Principales modificaciones Entre las figuras jurídicas que van a desaparecer con dicha Reforma se encuentra la subcontratación de personal. Las empresas no podrán simular relaciones laborales o contar con trabajadores contratados por otra compañía. Además, respecto a las agencias de colocación ,se explicó que únicamente podrán intervenir en el reclutamiento y capacitación de los trabajadores, pero no podrán ser consideradas patrón ni contratar en sustitución de una empresa. Si las compañías incumplen con estos nuevos lineamientos, se procederá en su contra por defraudación fiscal. Bajo la nueva ley, tampoco se les permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a las empresas.

