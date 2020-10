politica 15 de Octubre del 2020 López-Gatell no descarta un nuevo confinamiento en México A raíz de lo sucedido en Francia, el subsecretario Hugo López-Gatell advierte a los 32 estados no relajarse y estar preparados ante un rebrote de Covid-19 Por

Dado que la epidemia por el Covid-19 se ha salido de control en países como Alemania, España y recientemente en Francia, que esta semana declaró un ‘toque de queda’ indefinido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell no descartó que en México se decrete un nuevo confinamiento. El funcionario instó a los gobiernos de las 32 entidades a tomar de ejemplo lo que sucede en los países de Europa para estar atentos y no confiarse, con el afán de tratar de reactivar la economía y liberar la movilidad en el espacio público. “En México tenemos entidades con incremento de casos, algunas de ellas en regiones específicas, comentábamos el caso de Chihuahua, este fenómeno diferencial, en la región norte, en Juárez, donde en las zonas de maquiladoras hay mayor transmisión, no hay que confiarse. “La decisión no es fácil y se tiene que razonar en todo momento, pero cuando hay tendencia de cambio hacia arriba es momento de reflexionar y hacer algunos ajustes, y a veces, aunque existen presiones importantes y la necesidad de reactivar la economía, no hay que desoír a comunidades científicas cuando alertan sobre la importancia de actuar oportunamente para contener la transmisión”, expresó López-Gatell. Cabe destacar que, a principios de semana, el propio Gatell había dicho que no se contemplaba un nuevo confinamiento ante un rebrote en el país, pues “la población mexicana vive al día y no se le puede forzar a entrar a una condición de inanición o escasez”; sin embargo, dadas las circunstancias, aseguró que nadie está exento.

