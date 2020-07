politica 07 de Julio del 2020 Lo mejor es hacer muchas pruebas: Exsecretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos, encargado de la dependencia en el sexenio de Felipe Calderón, dijo que no aplicar suficientes pruebas representa una medida suicida ante la apertura económica Por

José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de Salud durante la administración de Felipe Calderón, aseguró que no hacer pruebas masivas de Covid-19 es una medida “suicida” ante la reapertura económica. “Las pruebas que se empezaron a hacer son insuficientes porque ya vamos en más de 200,000 casos, que multiplicado por 10 o por 20, fácilmente podríamos tener alrededor de 2 millones de casos”, expresó. Córdova explicó que ha habido confusión sobre el cálculo de las cifras, principalmente en el famoso modelo “centinela”, por lo que comentó que “lo mejor es hacer más pruebas para encontrar lo positivos y evitar la diseminación”. Cabe señalar que Córdova Villalobos no es ajeno a las pandemias, pues durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud, tuvo el brote de virus AH1N1 en 2009.

× Galeria Previous Next