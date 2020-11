politica 17 de Noviembre del 2020 Las Dos Enormes Bocas de Tabasco Mientras que miles de tabasqueños han tenido que huir de sus hogares por las inundaciones, Dos Bocas consumirá más de 45 mil millones de pesos en 2021. Por

Más de 45 mil millones de pesos irán a Tabasco este 2021. Pero si crees que alguna parte será destinada para ayudar a los más de 300 mil damnificados que dejaron las inundaciones de los últimos días en la entidad -o para reparar los daños materiales- te equivocas. Esos 45 mil millones serán destinados exclusivamente a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y aunque este martes el presidente dejó claro que no existe límite presupuestario para ayudar a las víctimas de desastres naturales, la realidad es que la mayoría de los presupuestos -inevitablemente- sí tienen límites. Como, por ejemplo, las partidas económicas que la federación designa a los estados año con año, y que este 2021 fueron recortadas en poco más de 39 mil millones de pesos; lo cual equivale a un 87 por ciento de lo que se destinará el próximo año a Dos Bocas. De hecho, el monto que dejarán de recibir los estados en 2021 sería prácticamente igual al que se tenía contemplado para la megaobra. Pero no, no es igual. Es menor solo porque el enorme presupuesto para la refinería fue incrementado en un 9.1% para el próximo año. ¿Por qué? De acuerdo con los expertos, precisamente para intentar adecuarla a un entorno cada vez más inhóspito y propenso a inundaciones como las que vemos hoy. Y mientras decenas de miles de bocas desesperadas en Tabasco, Chiapas y Veracruz piden una ayuda del gobierno federal. En el presupuesto, la prioridad son… Dos Enormes Bocas.

× Galeria Previous Next