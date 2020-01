Las cortinas de humo que dejó el avión presidencial

Todos se engancharon con la rifa del avión presidencial. Pero hay quienes piensan que el avión soltó una cortina de humo sobre 3 temas de los que deberíamos estar hablando: la reforma judicial, el INSABI y la caravana migrante.Esto no es nada menor, se trata de un giro en la forma de impartir justicia en México. Una tarea en la que el gobierno no ha logrado sus objetivos. Y es que los niveles de impunidad son irreales, en México sólo 1 de cada 100 delitos se resuelve. En internet comenzaron circular borradores del anteproyecto de ley y su contenido prendió las alarmas.

Unos 3 mil migrantes centroamericanos permanecen varados en la frontera con #México. Durante el fin de semana la #GuardiaNacional y el Instituto Nacional Migratorio (INM) les bloqueó el paso por no contar con sus papeles en regla. pic.twitter.com/lRJCJpTMQg — Código Magenta (@Codigo_Magenta) January 20, 2020

De los borradores que están circulando, periodistas y expertos en la rama advirtieron sobre algunas de las propuestas más preocupantes. La primera, que el Senado pasará a ser el “órgano máximo de control sobre los integrantes del Poder Judicial Federal”. Esto violaría el principio de la separación de poderes. La segunda, que proponen la creación de un Código Penal Federal. Con el sistema actual cada estado define cómo castigar ciertos delitos del fuero local, “de proceder la iniciativa, esa potestad quería en manos de la mayoría legislativa nacional”. O sea, sería igual para todo el territorio y aplicaría para temas controversiales como el aborto o la eutanasia. Estas alertas las prendió el periodista Ricardo Raphael en su columna ‘Alertas sobre la nueva reforma penal’ que publicó en El Universal. Pero aunque el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, avisó que las oficiales se presentarán hasta el primero de febrero; no hay que quitar la lupa del renglón.En el sur, las caravanas de migrantes están intentando cruzar a México. Durante el fin de semana la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración de plano cerraron las puertas para bloquear el paso irregular.Las autoridades mexicanas les niegan el paso a los migrantes porque insisten en que su entrada a México debe de ser controlada y conforme a la ley. “No es de que entran y se les de un boleto del metro, no, tienen que hacer una serie de requisitos, esperar los términos de ley para que la autoridad migratoria decida lo procedente”, dijo Roberto Garduño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). Se estima que son más de 3,000 personas las que se encuentran varadas en los puentes fronterizos de Chiapas y Tabasco. Y que otras más de mil personas se entregaron a las autoridades mexicanas para iniciar el proceso legal de estadía, aunque se prevé que serán deportados a sus países de origen para integrarlos a los programas sociales como “Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”.Otro dolor de cabeza para el gobierno federal ha sido el arranque del Insabi, el Instituto Nacional para el Bienestar que suplió al del Seguro Popular. Su objetivo es garantizar salud gratuita a todos los mexicanos. Pero, hasta ahora, parece estar lejos de lograrlo. Y es que entre la desorganización, la falta de reglas operativas y las resistencias al cambio, el Insabi aún no agarra vuelo. Una de los mayores reclamos es de los pacientes con cáncer, quienes han reportado escasez de medicamentos y cobro de servicios. En los medios se amplificaron los reclamos de algunos usuarios; dicen que de un día para otro ya no les respetan sus citas de quimioterapia o incluso que les cancelaron algunas cirugías que ya estaban agendadas. Así que mientras pasamos la semana hablando del avión presidencial y de lo que haríamos si nos lo ganabamos en la rifa, en el país pasaron cosas a las que debimos ponerles atención. ¿Será que nos tragamos el humo que dejó el avión?