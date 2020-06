La Secretaría de Hacienda retrocede: no habrá recorte en el CIDE

El gasto operativo de los centros @Conacyt_MX no será afectado. Hay que reconocer a las autoridades de @Conacyt_MX su compromiso con todos los centros de investigación del país. La ciencia será imprescindible para salir de esta emergencia y para el futuro de México. — Sergio Lopez Ayllon (@slayllon) June 1, 2020

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acordaron mediante negociación no aplicar el recorte por concepto de gasto público al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sergio López Ayllón, director del CIDE comunicó que los centros públicos de investigación no serán afectados por el recorte de 75 por ciento decretados por Hacienda en el Diario Oficial de la Federación. “Resultado de las negociaciones entre Conacyt y Hacienda, se acordó no afectar con el recorte del 75 por ciento del presupuesto del gasto operativo del CIDE”, aseguró en director de la institución, en declaraciones publicadas por El Universal.Investigadores y docentes habían mostrado preocupación ante las medidas de austeridad decretadas por el gobierno de México, en las que se estipula que “en las dependencias y entidades de la Administración Pública no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y suministros”.