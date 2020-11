politica 12 de Noviembre del 2020 La saturación hospitalaria del INER está en un punto crítico Especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias consideran que la sobreocupación de las camas en hospitales Covid-19 se dio tras las fiestas del Día de Muertos Por

En las últimas dos semanas se ha incrementado considerablemente la saturación hospitalaria reportada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México. Desde mediados de octubre, las autoridades sanitarias advierten de un incremento sustancial en el número de casos graves de Covid-19. De acuerdo con especialistas consultados por el diario Reforma, el INER ha enviado reportes a la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) argumentando un lleno en hospitalización general, en tanto la ocupación de camas con ventilador ha presentado una variación de entre 82 y 100 por ciento. Este fenómeno de rebrote observado en las últimas dos semanas es atribuido a las festividades del Día de Muertos. “De dos semanas para acá hemos sentido el rebrote, porque ha aumentado el número de pacientes hospitalizados, de pacientes graves”, explicó el neumólogo Rafael de Jesús Hernández, especialista del Servicio Clínico número 5 de Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas del INER. Hernández refirió que el número de pacientes internados en el INER hace dos semanas no superaba los 120 casos, de manera general, y que estaba por debajo de los 80 pacientes ventilados. Sin embargo, la cifra se elevó a casi 150 y 100 casos, de manera respectiva, una situación provocada mayormente por la relajación del confinamiento. “Naturalmente, entre más gente sale a las calles, es lógico y esperado que haya más casos por la interacción humana”, añadió el especialista, no sin antes recordar que mantener la sana distancia y usar el cubrebocas harán la diferencia para mitigar la pandemia. “Con ello podemos evitar una buena cantidad de casos. No sabemos cuánto más va a tardar esto”, puntualizó. La también neumóloga Maribel Mateo Alonso, encargada de atender sólo a personal sanitario, consideró que tras los días festivos del 1 y 2 de noviembre se observó un pico en el incremento de los casos. “Esta semana hemos visto cómo han aumentado el número de casos sospechosos a raíz de festejos del 2 de noviembre. Habitualmente (se atienden de) 30 a 40 trabajadores (del sector salud) al día; en picos, hasta 80 diarios”, enfatizó la experta en medicina ocupacional del INER.

