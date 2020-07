politica 16 de Julio del 2020 La Ruta del Narco: Triángulo en Llamas (Capítulo 03) En Sinaloa nada se mueve a menos que sea por la México 15. Por

Sin la carretera México-Nogales, muy probablemente no existirían los imperios de los Arellano Féliz, los Zambada, y los Guzmán. Porque desde Mazatlán hasta Los Mochis, en Sinaloa nada se mueve si no es por la 15. ¿Por qué razón? Uno, porque transita por la región productora de narcóticos más importante del país Dos, porque conduce al mercado de drogas más redituable del mundo, Y tres, porque conecta con puertos marítimos clave en el tráfico de drogas. Sobre todo, de las cada vez mejor cotizadas drogas sintéticas. Poco más de 600 kilómetros recorre la carretera federal México 15 en el estado de Sinaloa. En su trayecto, este corredor estratégico conecta la zona conocida como El Triángulo Dorado con el resto del país. Históricamente una región productora de mariguana, hoy, el Triángulo Dorado se distingue por su producción de heroína y metanfetamina. Aunque existen otras rutas hacia el norte, como la México 24 y la 40, los constantes decomisos sobre la carretera federal 15 en el tramo de Sonora sugieren que esa es la ruta principal del Cártel de Sinaloa hacia la frontera norte. Y su importancia es cada vez mayor. Informes de la DEA refieren que desde hace más de una década, el Cártel de Sinaloa controla el flujo de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. En gran parte, la manufactura se hace en Sinaloa. Para este proceso, el Puerto de Mazatlán juega un papel fundamental. Y es que por ahí ingresan toneladas de precursores químicos provenientes de Asia. Tan crucial es este embarcadero para el narcotráfico mexicano, que el 80% de las incautaciones portuarias de droga durante la presente administración, de acuerdo con datos de la Sedena, se han realizado en el Puerto de Mazatlán. El problema es que hoy, la México 15 en Sinaloa no parece tener un solo dueño. Las disputas entre células del Cártel tras la caída final del “El Chapo” se han recrudecido. Los embates del Cártel Jalisco Nueva Generación, también. Porque todos ellos saben lo que significa la 15. Los Chapitos y los Zambada la quieren. Y sí, El Mencho también. El dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación sobre Nayarit, Jalisco y sus incursiones al sur de Sonora y de Sinaloa, sugieren que el cártel más combativo del momento busca convertirse en el dueño absoluto del principal camino hacia Estados Unidos. Porque aquel que controle la carretera federal número 15, controlará el negocio criminal en México. Y para eso, todavía falta camino por recorrer. La pregunta es, ¿a dónde nos llevará la México 15?

