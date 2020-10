politica 19 de Octubre del 2020 La prueba de AMLOVE AMLO confesó que normalmente se hace una prueba de covid-19 cada semana. ¿Qué preguntas despierta ese dato? Por

AMLO confesó que se realiza exámenes de covid-19 de manera regular, lo cual está muy bien, solo que pone sobre la mesa algunas dudas. ¿Son pruebas rápidas? Porque si son pruebas rápidas, ya sabemos lo que López-Gatell piensa al respecto. "Las pruebas rápidas no representan un instrumento de diagnóstico útil para el diagnóstico confirmatorio de covid", dijo el subsecretario en conferencia el 15 de junio. ¿Son pruebas normales? Porque las pruebas normales no son para cualquier persona, en cualquier momento. "En México, las pruebas se hacen a personas que tienen las características clínicas de un caso sospechoso. Esa es la política de México. Lo ha sido desde el inicio", lo dijo tajanemente el 21 de agosto. En caso de ser sospechoso, ¿dónde quedó la fuerza moral? "La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas", explicó célebremente el 16 de marzo, al inicio de la pandemia en México. Y si no es sospechoso, ¿para qué se la hace? Porque, como ya lo dijo el subsecretario de Salud, si no tienes síntomas, no debe hacerse la prueba. "Afortunadamente no he tenido síntomas", informó el presidente este lunes. "Que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo... Yo no he tenido afortunadamente eso".

