politica 20 de Noviembre del 2020 La opción es Clara, asegura Manuel Velasco Manuel Velasco no descartó la posibilidad de ir en alianza con Morena, siempre y cuando se respalde a Clara Luz Flores como candidata a Gobernadora. Por

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), abanderará a Clara Luz Flores Carrales en las elecciones del 2021, para buscar la gubernatura de Nuevo León. Así lo dio a conocer el coordinador de la bancada ecologista en el Senado de la República, Manuel Velasco, quien aseguró que la alcaldesa de Escobedo cuenta con un respaldo sólido de la ciudadanía. “En Nuevo León con Clara Luz estamos en disposición de ir, ella es una candidata que tiene el mayor respaldo ciudadano. Y si ella es la que tiene la mayoría de las simpatías en Nuevo León, vamos a ir con Clara Luz”, indicó. El ex Gobernador de Chiapas no descartó la posibilidad de ir en alianza con Morena, siempre y cuando el partido insignia de López Obrador respalda a Flores Carrales como su candidata. “El Verde en Nuevo León va con Clara Luz y si Morena se suma bienvenidos, y si no se suma, nosotros vamos con Clara Luz con lo que ella pueda construir", expresó. Recientemente CLara Luz Flores se reunió en la Ciudad de México con el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la diputada federal, Guillermina Alvarado, así como con integrantes del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, la senadora Geovana Bañuelos y los regidores de Monterrey, Daniel Gamboa y Olga Lidia Herrera Natividad. Hasta el momento la ex priista no ha presentado su postura referente a su posible candidatura con el PVEM y de la posible alianza con Morena.

× Galeria Previous Next