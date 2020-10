politica 21 de Octubre del 2020 La ofensiva del Distrito Este de NY contra el Cártel H-2 La Corte de Brooklyn ha procesado a 24 miembros del cártel que, de acuerdo al Departamento de Justicia, entregó sobornos al General Salvador Cienfuegos a cambio de protección Por

No es una ‘cacería de brujas’, pero sí una de presuntos delincuentes. Desde el 6 de mayo de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició ante la Corte del Distrito Este de Nueva York un megaproceso para poner tras las rejas a 24 integrantes del cártel conocido como ‘H-2’, que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, recibió protección de parte del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Según reportes de la justicia norteamericana, el General Cienfuegos trabajó para el Cártel H-2 -escisión del cártel de los Beltrán Leyva- entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Estadísticas oficiales del Ejército mexicano revelaron que el Cártel H-2 no tuvo bajas significativas en cuanto al decomiso de droga. La única registrada, según reportes de medios locales y del diario Milenio, ocurrió el 2 de febrero de 2017, cuando se decomisaron 30,550 kilos de marihuana en la capital de Nayarit, Tepic. La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estima que entre enero de 2013 y febrero de 2017, la organización delictiva distribuyó en la Unión Americana, de manera mensual, cerca de 500 kilogramos de heroína, 100 kilos de cocaína, 200 de metanfetamina y tres toneladas de marihuana, por los que ganó millones de dólares en ingresos ilegales. El Cártel H-2 es catalogada por la autoridad norteamericana como una organización de narcotráfico extremadamente violenta, que hace uso de la fuerza desmedida, de tortura y del asesinato su ‘modus operandi’, tanto en Nayarit como en Sinaloa. Anteriormente dirigida por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el ‘H-2’ o ‘El Chico’, quien fue abatido junto con otros 12 sicarios en febrero de 2017, el cártel tenía células de distribución de estupefacientes en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota y Carolina del Norte. El pasado 4 de julio, Juan Pablo Sánchez Patrón, hermano del ‘H-2’, fue ejecutado en Culiacán, Sinaloa. Su tercer hermano, Jesús Ricardo Patrón, conocido como el ‘H-3’ se encuentra recluido y está sujeto a un proceso de extradición desde agosto del año pasado, por una petición, precisamente de la Corte de Brooklyn. Además del General Cienfuegos, arrestado el pasado 15 de octubre en un aeropuerto de California, el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, también tuvo participación con este cártel sanguinario y hoy día está recluido en Estados Unidos.

× Galeria Previous Next