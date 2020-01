politica 30 de Diciembre del 2019 La investigación de la UIF contra Rodrigo Medina es sólo un primer paso El futuro judicial del ex gobernador de Nuevo León será definido, en última instancia, por la solidez de la carpeta que arme la Fiscalía General de la República en relación a un presunto desvío de 3,500 millones de pesos Por

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por presunta triangulación de recursos públicos por hasta 3 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con Reforma. Lo anterior representa el primer paso para un posible proceso al ex mandatario nuevoleonés, quien gobernó la entidad de 2009 a 2015. Sin embargo, el futuro judicial de Medina será definido por la carpeta que arme la Fiscalía General de la República, aunque el sistema legal ofrezca mayor protección legal a ex funcionarios, según Ernesto Canales, subprocurador de Nuevo León. Canales, quien fue subprocurador anticorrupción de Nuevo León, fue en 2015 encargado de investigar a Medina, sin embargo, expresó que hubo un encubrimiento por parte del entonces gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto. En aquella ocasión, recordó el ex subprocurador, la Federación no proporcionó la información solicitaba, lo que dificultó el avance en las investigaciones.

