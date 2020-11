politica 06 de Noviembre del 2020 La fiscalía reacciona a las presiones del Poder Judicial Luego de que Emilio Zebadúa se acogió al criterio de oportunidad y de que un juez federal le pidió a la FGR aportar pruebas al caso de la Estafa Maestra, finalmente se giró la orden de aprehensión contra Rosario Robles Por

El ‘caso Zebadúa’ ya tuvo sus primeros efectos. Un juez federal instruyó una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y quien se encuentra reclusa en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por delincuencia organizada y lavado de dinero. Recientemente, trascendió que el ex oficial mayor de la Sedesol y Sedatu se acogería al criterio de oportunidad (como testigo protegido) para señalar al ex presidente Peña Nieto y a Robles como los artífices del desvío de 5 mil millones de pesos a campañas electorales del PRI en la llamada Estafa Maestra. De acuerdo con reportes de El Universal, fuentes del gobierno federal confirmaron que este viernes, la orden de detención le sería cumplimentada en la cárcel de Santa Martha Acatitla, por los citados delitos, donde particularmente el de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que conforme a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, una buena parte del dinero desviado en la Estafa Maestra se sustrajo de las arcas públicas hacia domicilios particulares, tanto en efectivo como a través de traslados de valores. De igual forma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que se hicieron otras transacciones en el extranjero, por lo que ya se realizó la solicitud de información a España y Panamá para cuantificar la ruta del dinero desviado. Pese a los vanos intentos por recuperar su libertad, Rosario Robles permanece en prisión desde el año pasado, vinculada a proceso por el mal manejo de recursos públicos, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) considera que ésta tenía conocimiento de las irregularidades, pero aún así no evitó el desvío millonario de recursos.

