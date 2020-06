politica 02 de Junio del 2020 La economía, en caída libre Los más recientes datos del índice manufacturero del IMEF, el indicador de confianza empresarial y de la encuesta telefónica de empleo y ocupación pintan una imagen mucho más oscura que la de la recesión de 2009 Por

La política económica del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, decide apegarse al status quo a pesar de que los números y circunstancias no le favorecen. Los más recientes datos del índice manufacturero del IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas), el indicador de confianza empresarial y de la encuesta telefónica de empleo y ocupación pintan una imagen mucho más oscura que la de la recesión de 2009. En el primer estudio mencionado, la serie tendencia del indicador manufacturero del IMEF descendió a 40.2 unidades. “Los primeros cinco meses del año tanto el indicador IMEF Manufacturero como el No Manufacturero han descendido a niveles mínimos históricos, lo que apunta a que la recesión pandémica no tiene precedentes desde que están disponibles estas mediciones”, aseguró el IMEF. Por otro lado, alrededor de 12 millones de personas dejaron de laborar producto de la contingencia, reveló la primera encuesta telefónica de empleo y ocupación elaborada por el Inegi. Julio Santaella, presidente del instituto, reveló que la suspensión laboral a consecuencia del Covid-19 detonó la cifra. “Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo. Esto implica que hay una disminución de la fuerza laboral o de la Población Económicamente Activa ante el mes de abril y como correspondiente a esa caída en la fuerza laboral, tenemos un incremento de la Población No Económicamente Activa”, explicó el funcionario a la agencia Notimex.

