politica 03 de Septiembre del 2020 La conquista de la 4T: el Parque de Texcoco El gobierno federal va a construir sobre el fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, un parque ecológico con el sello de la 4T. Por

Como al estilo de los conquistadores españoles, que edificaron su catedral sobre el Templo Mayor de los Mexicas; el gobierno federal va a construir sobre el fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, un parque ecológico con el sello de la 4T. Pero esta conquista tiene otras características, déjame te cuento: Se trata del Parque Ecológico Texcoco, que promete ser uno de los parques más grandes del mundo. Estamos hablando de 12,200 hectáreas. Eso es 15 veces el Bosque de Chapultepec, y si nos ponemos más internacionales, es 35 veces el Central Park de Nueva York. Este parque le va a costar a los mexicanos, $800 millones de dólares, y cómo te adelante, va a estar ubicado en el Estado de México, en el sitio donde se construía el Nuevo Aeropuerto de Texcoco, que iba a costar $13,300 millones de dólares. ¿Cómo pero se supone que no hay dinero, hay austeridad? Bueno es que esto no es al ‘chas chas’, construir el parque tomará 8 años. Y para 2020 sólo disponen de 25 millones de dólares para la primera etapa, que se espera inaugurar en 2021, si la pandemia lo permite. Pero aunque sean 8 años es bastante dinero, ¿en qué se va a invertir? Principalmente en 3 cosas: Restauración ambiental, que es crear áreas de protección de flora y fauna única de la zona; en cuerpos de agua, que es para recuperar los humedales y lagos que se han secado, ya sea por el paso del tiempo o por que le metimos mano; y también en infraestructura, que es la parte ‘cool’, porque planean construir áreas de caminata, ciclismo, pistas de patinaje, canchas deportivas, una ciclopista elevada, huerto urbano, granjas solares y espacios para conciertos y cine al aire libre. Como estos van a ser espacios de uso público, el gobierno le está apostando a que el Parque de Texcoco mejorará la calidad de vida de la población vulnerable del Estado de México. En un reportaje de El País, una vecina de San Salvador Atenco señaló que ya no van a tener que gastar 100 pesos por cabeza para ir a la capital, porque ya tendrán un Parque Chapultepec cerca. Además el arquitecto y director del proyecto, Iñaki Echeverría, trae para el parque un concepto de “ecología cultural”. Y es que esa zona de Texcoco es histórica, fue la capital cultural del mundo nahua. Y todo eso también lo quieren rescatar. Aunque suena bien, aún hay muchas dudas sobre el proyecto, por ejemplo, cómo van a garantizar que sean áreas naturales protegidas y que luego no salgan con que se van a construir desarrollos, o qué van a hacer con lo que ya está construido del nuevo aeropuerto, además de cómo van a garantizar que haya presupuesto para completar la obra. Aún así, el presidente dice que el proyecto va. Y que esta conquista ya se consumó.

× Galeria Previous Next