La cerveza, ¿esencial o no?

Para las autoridades en México, la cerveza podrá no ser un producto esencial. Pero para muchos mexicanos, es necesaria. Como para José Luis Calderoni, socio fundador de Cervecería Propaganda, una de las cervecerías independientes más reconocidas de México. “No porque sean alcohólicos, sino porque normalmente la gente compra cerveza día a día”, aclara en entrevista con Código Magenta. Para Calderoni, la medida oficial que prohíbe a los grandes y pequeños cerveceros seguir operando durante la contingencia sanitaria podría tener graves consecuencias. Y es que México es uno de los mayores productores, exportadores y consumidores de cerveza en el mundo. De acuerdo con datos de Cerveceros de México para 2018, el país es el primer exportador y cuarto productor mundial de cerveza. “El momento en que todos los cerveceros nos quedemos sin cerveza, van a empezar a mandar cerveza de Estados Unidos y el mercado se va a abastecer”, indica Calderoni. “El problema va a ser que nos vamos a ser los mexicanos que lo estamos abasteciendo, van a ser países extranjeros”. Y en dado caso, el terreno ganado debido a la escasez, se convertiría en terreno perdido. “Si nosotros no podemos empezar a producir próximamente, todo ese mercado que estábamos acaparando las cervecerías mexicanas artesanales que en este momento nos dimos a conocer”, señala. “Pues de nada va a servir todo esto si en una semana nos quedamos sin producto, no podemos abastecer. Van a empezar a traer cervezas de Estados Unidos, que ya empezaron a llegar”. Los efectos negativos, asegura el maestro cervecero, también podrían ir más allá del aspecto económico. “Ya cuando empiezan a faltar esas cosas es cuando la gente empieza a crear cierta ansiedad y esa misma ansiedad social puede llegar a tener peores problemas en muchas otras cosas”, advierte. “En que la gente, cuando hay ansiedad colectiva social, la gente empieza a desobedecer órdenes, empiezan ahora sí a desesperarse de las medidas, ser menos cautelosos”. Calderoni asegura que la producción de este líquido vital -para algunos-, no representa un riesgo sanitario significativo. “En plantas cerveceras no crean que hay 100 personas en la fábrica tapando botellas”, comenta. “Antes del covid ya éramos de las industrias más sanitarias porque tenemos que ser bien sanitarios, porque si no hay sanidad en la cervecería la cerveza no se da”. Además, afirma, las medidas oficiales no son congruentes. “Tampoco necesitamos sodas, en este caso. Entonces ¿por qué las sodas sí son esenciales? ¿No? Si tienen azúcar, tienen calorías y tienen muchas otras cosas que son obviamente peores que la cerveza”, cuestiona Calderoni. Para el fundador de la Cervecería Propaganda, la tradición cervecera en México obliga a las autoridades a replantear la prohibición de la producción de esta bebida. “Yo siento que sí está bien. No es esencial en teoría -técnicamente- pero tampoco puedes dejar a la gente sin un producto que normalmente consumen”, expresa. “Porque es parte de la vida, es parte de la dieta, es parte de la gastronomía mexicana”. Porque pareciera que la cerveza, al fin y al cabo, sí es algo esencial.

