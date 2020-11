politica 20 de Noviembre del 2020 La carta de Colosio que sacudió a Nuevo León Luis Donaldo Colosio Riojas está circulando una carta en la que asegura que se retirará de la contienda interna de Movimiento Ciudadano por la candidatura a la gubernatura de Nuevo León si el partido no acuerda una alianza con el PAN Por

A horas de que cierre el registro de coaliciones en Nuevo León de cara al proceso electoral de 2021, Luis Donaldo Colosio circuló una carta que se reproduce de manera íntegra a continuación. El coordinador de la bancada emecista está rompiendo el acuerdo de su partido que establece que Movimiento Ciudadano no participará en una alianza partidista en la elección del próximo año. En suma, Colosio refiere que si su partido no acepta una alianza con el PAN, se retirará de la contienda interna para definir el candidato a gobernador. Carta íntegra de Luis Donaldo Colosio: A la opinión pública de Nuevo León: Es de todos conocido que recibí una invitación formal de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano para contender por la Gubernatura de Nuevo León. Lo que se juega el próximo año no es una simple elección, es el futuro de todo nuestro Estado y por ello las distintas fuerzas políticas tenemos el deber de ejercer la madurez política suficiente para anteponer el desarrollo de nuestra gente por encima de cualquier partido o de cualquier proyecto individual. En este sentido, yo siempre me he manifestado a favor de una alianza entre Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, justamente porque iría en favor de los mejores intereses de Nuevo León y coincidiría con la preferencia de la mayor parte de su ciudadanía. Esto lo he dicho siempre; he sido consistente y me mantengo firme en esta posición. Desde que Movimiento Ciudadano nacional me invitó de manera directa a encabezar la candidatura a la Gubernatura he dejado claro, invariablemente, que aceptaría siempre y cuando se concretara esa alianza. Mantuve mi posición incluso después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre la contienda interna. Hoy, a unas horas de que fenezca el plazo para el registro de coaliciones, la esperanza de que se dé el milagro de la alianza que he defendido por el bien de Nuevo León pende de un hilo. Además de la viabilidad del triunfo electoral, las coaliciones garantizan una gobernabilidad efectiva entre las distintas fuerzas políticas y sociales que el día de hoy le hace mucha falta a Nuevo León. Gobernar un estado como el nuestro, más en la coyuntura nacional en la que nos encontramos, es una tarea que requiere de la suma de los mejores y más brillantes talentos, más allá de los partidos e ideologías, y siempre en beneficio de la gente. Quiero reiterarle a la opinión pública que, si como todo parece indicar, no se da esta alianza, no contenderé por la Gubernatura del Estado, puesto que estoy convencido de que una coalición es la mejor forma de construir el gobierno que Nuevo León requiere en estos momentos. De ser el caso, -insisto, si no se da la alianza- buscaré contender por la Alcaldía de Monterrey. Ser Presidente Municipal de la capital de nuestro Estado es un gran honor y una gran responsabilidad que debe tomarse con toda seriedad y con el mayor entusiasmo. A diferencia de otras personas, yo no considero que ese sea un cargo menor. Desde que ingresé al servicio público he tenido el gran privilegio de trabajar por mi Estado y mi País, de la mano de gente comprometida con las causas que a todos los servidores públicos nos deben de mover por igual: el progreso de nuestra gente, el desarrollo de nuestra región, la protección a los grupos más vulnerables, la justicia social, la honestidad, el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y el ejercicio diario de construcción de un buen gobierno. Mientras Dios me preste vida y la gente me distinga con su apoyo, yo continuaré siempre trabajando por estas causas, independientemente de la trinchera en que me encuentre. Agradezco a mi equipo de trabajo, a mi familia, y en particular a mi esposa, por todo el respaldo que me han brindado en esta encomienda. Atentamente, Luis Donaldo Colosio Riojas

