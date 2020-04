politica 29 de Abril del 2020 La capacidad hospitalaria de la CDMX está llegando a su límite El hospital ABC, un centro privado de alta especialidad, dejó de aceptar pacientes graves de Covid-19 debido a que no cuenta con ventiladores disponibles Por

La capacidad hospitalaria de la Ciudad de México está llegando al límite y a punto de colapsar. De acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, 12 de 56 hospitales en la capital no cuentan con camas para atender casos de mediana gravedad de Covid-19 y el 55 por ciento de los nosocomios que atienden coronavirus están ocupados. Algunos ejemplos son el hospital ABC, el Español y Médica Sur; el primero mencionado, un centro privado de alta especialidad, que dejó de aceptar pacientes graves debido a que no cuenta con ventiladores disponibles. “Lamentamos informarle que en este momento estamos cerrando el Triage COVID-19 en Campus Observatorio debido a que hemos alcanzado el nivel de saturación, ya que estamos utilizando todos los equipos de ventilación mecánica disponibles”, se informó mediante comunicado. Mientras que el Médica Sur, otro reconocido sanatorio, se encuentra al máximo de su capacidad y por el momento no reciben pacientes en la unidad de terapia intensiva.

