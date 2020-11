politica 05 de Noviembre del 2020 La campaña de Biden se prepara para la disputa legal El grupo de abogados a cargo de Bob Bauer, ex asesor legal de Obama en la Casa Blanca, afirmó que Trump perderá si intenta llevar su caso a la Suprema Corte Por

Han transcurrido casi 48 horas de las elecciones en Estados Unidos y aún no se tiene un claro ganador, aunque según las proyecciones, el candidato demócrata Joe Biden está más próximo a conseguir los 270 votos electorales para reclamar la presidencia, que su homólogo republicano Donald Trump de reelegirse. Lo cierto es que, ante las amenazas del todavía mandatario norteamericano de impugnar la elección, la campaña de Biden no ha perdido tiempo y además de instar en privado a sus partidarios a guardar la calma, también alista un grupo de abogados para hacer frente a la avalancha de batallas legales con el presidente. De acuerdo con el portal ‘Politico’, la noche del miércoles, los donantes se mostraron optimistas en una videollamada que sostuvieron con el grupo de Biden, por las victorias conseguidas en los estados del medio oeste que Donald Trump volcó hace cuatro años. “El muro azul tenía en poder”, expresó Kate Berner, subdirectora de comunicaciones de Biden, según declaraciones de dos personas presentes durante la llamada. “Joe Biden reconstruyó la pared azul”. De manera paralela, Donald Trump lanzaba afirmaciones acerca de una virtual victoria en Pennsylvania (donde aún no termina el escrutinio), con quejas infundadas sobre robo de votos y presentando demandas para impugnar el conteo. Esto hizo que el equipo de Biden se movilizara para activar un equipo de abogados en Nevada, Winsconsin, Michigan y el propio Pennsylvania con el fin de prepararse para una batalla legal que podría durar semanas. El grupo está encabezado por el ex abogado de Barack Obama en la Casa Blanca, Bob Bauer y Dana Remus, quienes sirvieron como defensores generales de la campaña. Los asesores de Biden han tratado de contrarrestar las reclamaciones de Trump colocando a Bauer como vocero legal. En los últimos días, durante algunas conferencias de prensa con reporteros, ha enfatizado que la campaña luchará agresivamente contra el magnate en cada paso. “En cuanto a nuestra propia planificación, estamos ganando las elecciones. Hemos ganado las elecciones”, expresó Bauer el miércoles. “Y vamos a defender esa elección, así que no tenemos que hacer nada más que proteger los derechos de los votantes, y defender el proceso democrático”. Inclusive, Bauer se reservó sus dudas acerca si Trump tendría éxito si trataba de presentar cualquier caso a la Suprema Corte, como lo hiciera notar de manera pública el día de la elección; dijo que si quiere intentarlo, puede hacerlo, pero que aún así perderá. “Vamos a repeler con éxito (cualquier) ataque. Así que esa es nuestra misión”, añadió Bauer. “Su misión es atacar el proceso democrático y nuestro compromiso es defenderlo con éxito”, sentenció.

× Galeria Previous Next