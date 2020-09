politica 18 de Septiembre del 2020 La basura siempre flota Por

Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, fue señalado en 2014 como líder de una presunta red de prostitución que operaría desde las instalaciones del partido tricolor. Una investigación encubierta realizada por Aristegui Noticias obtuvo evidencias contundentes. Pero la entonces Procuraduría capitalina no resolvió el caso. Ahora, seis años después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció que reabrirá y ampliará la investigación que se centra en Cuauhtémoc Gutiérrez, hijo del líder de pepenadores Rafael Gutiérrez, mejor conocido como “El Rey de la Basura”. En conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy informó que luego de un estudio técnico jurídico del expediente del caso, la fiscalía encontró una indagatoria “deficiente y omisa”. Dicha investigación, señaló, reunía declaraciones victimales insuficientes, actos innecesarios e inconducentes que produjeron molestia a los declarantes y que no aportaron datos relevantes para la investigación, así como la omisión de actos que provocaron retrasos y entorpecieron la recuperación de pruebas. La fiscal capitalina indicó también que, al ampliar la investigación, tomando en cuenta la legislación nacional, los tratados internacionales suscritos por México en materia de víctimas y trata de personas, además de la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, la dependencia a su cargo podrá esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales que correspondan. Según recuenta Proceso, desde inicios de la década de los 2000 el periódico Reforma había publicado información que daba cuenta de cómo Gutiérrez de la Torre contrataba a jóvenes como edecanes o asistentes y luego pretendía obtener de ellas favores sexuales, pero el caso obtuvo mayor difusión luego de que la periodista Carmen Aristegui presentara el testimonio de una de las denunciantes y lo confirmara mediante una investigación encubierta. Dice que la basura siempre tiende a flotar. O algo así. ¿Logrará la Fiscalía capitalina destapar esta cloaca?

