La 4T, HSBC y el 'Zar anti-lavado'

Ramón García Gibson es un hombre afortunado. Pese a haber fracasado rotundamente en su tarea como responsable anti-lavado en el banco HSBC, el financiero tuvo una segunda oportunidad y ahora ostenta un alto cargo en el SAT. Precisamente, como encargado de prevenir el lavado de dinero. Una investigación periodística publicada este lunes por Quinto Elemento Lab, la cual se desprende de una filtración masiva conocida como los FinCEN Files, arrojó luz sobre dos cosas que ya sabíamos - y sobre otra que no teníamos muy en cuenta. Primero las ya conocíamos: que entre 2006 y 2010, el banco internacional HSBC fue la institución preferida del crimen organizado para lavar más de 800 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas. Y que la puerta giratoria entre HSBC y el gobierno es una práctica consolidada. Y la revelación: que el hombre encargado de permitir esas fallas consideradas graves por los gobierno de México y Estados Unidos, es hoy pieza clave del SAT en el gobierno de la 4T. ¿Y con qué misión? Así es: prevenir el lavado de dinero. Mediante numerosas solicitudes de Acceso a la Información, Quinto Elemento Lab pudo acceder a un expediente elaborado entre 2007 y 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el cual se pudieron constatar cuatro cosas: que la alta dirección de HSBC México omitió deliberadamente reportar operaciones sospechosas, que permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a EU, que postergó -a propósito- la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales, y que mantuvo hasta el último momento posible relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves. Y, claro, que el principal responsable de que eso no sucediera tiene como nombre Ramón García Gibson, actual titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, un cargo estratégico, ubicado en los círculos más altos de ese organismo, señala Quinto Elemento. Esta noticia confirma lo revelado en 2012 por Reporte Indigo. En aquel entonces, el medio reportó que Luis y Eduardo Osorio Chong -hermanos de Miguel Ángel Osorio Chong- habían realizado transferencias de HSBC a cuentas en Panamá por cerca de 100 millones de pesos. Esto, durante el primer año del gobierno de Miguel Ángel en el estado de Hidalgo. Y quien entró en su defensa fue nada más y nada menos que Enrique de la Madrid Cordero, quien se desempeñaba como Director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina - y quien tres años después, con Osorio Chong como secretario de Gobernación, fuera nombrado secretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde ese entonces, HSBC aparentemente no ha aprendido de sus errores y de las enormes multas a las que se ha hecho acreedor, pues entre enero de 2014 y diciembre de 2019, el banco registra 19 sanciones por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y otras 12 por deficiencias en sus sistemas de control interno. ¿Y Ramón García Gibson? Bueno, esperemos que al menos él sí haya aprendido algo.