23 de Septiembre del 2020 Jaime Cárdenas renunció por fatiga: AMLO

La renuncia de Jaime Cárdenas como titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), fue por falta de ganas o miedo, aseguró en rueda de prensa el presidente Andres Manuel López Obrador. “Ésta es la lucha de David contra Goliat, es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín. Por eso les decía que no es solo una crisis, sino una decadencia. El neoliberalismo trastocó todo, es crisis económica, de bienestar social, por pérdida de valores, política, por falta de cuadros de buenos servidores públicos, con entusiasmo para participar en la transformación”, indicó. Sobre quien podría ocupar el puesto vacante, el mandatario informó que contactó a Margarita González Saravia, quien estaba a cargo de la Secretaría de Turismo en Morelos, para saber si estaría dispuesta a ayudar en esta tarea, a lo que la funcionaria respondió: “donde haga falta, quiero ayudar en la transformación de México” Cárdenas reveló en su carta de renuncia que encontró diversas anomalías en su trabajo dentro del Indep, entre las que se destacan robo de joyas, subastas a modo, por lo que se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República. "Encontramos mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep. Por la manipulación de distintas piezas de joyería hemos presentado denuncias ante la FGR", detalló. Además, Cárdenas informó que los 2 mil millones de pesos que la FGR donó para comprar billetes de la rifa del avión presidencial y con los que se pagarían los premios del sorteo, no han sido liberados. "Queda pendiente conciliar la transferencia de los 2 mil millones de pesos que en febrero de 2020 se transfirieron al Indep". Desde el martes pasado López Obrador informó sobre la renuncia de Jaime Cárdenas a su cargo y aseguró que regresaría a la academia. Por su parte, el ex director del Indep respondió a las declaraciones del presidente acusando que esperaba una lealtad ciega: “Fue inevitable que se diera mi salida. Varias veces el presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos”.

