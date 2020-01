IFT y Cofece cuestionan efectividad de la política de austeridad de la 4T

#Entérate El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentaron controversias constitucionales para impugnar el tope salarial impuesto a sus mandos en el Presupuesto de Egresos de 2020.https://t.co/tXSUWEIZEc — NTR (@ntrzacatecas) January 8, 2020

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), impugnaron el tope salarial previsto en el Presupuesto de Egresos 2020. Con ello, ambos organismos cuestionan la efectividad de la política de austeridad de la 4T, pues se cuestiona que en el Presupuesto no se precise el salario del presidente de la República, así como sus prestaciones. Estas controversias promovidas por la IFT y Cofece se suman a la presentada por el Banco de México, donde indicaron que en el Presupuesto se especifican únicamente las prestaciones por ley que recibe Andrés Manuel López Obrador, pero no en las que se le otorgan en especie. De acuerdo a informes, las controversias fueron presentadas el pasado 7 de enero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque en el caso de la Cofece aún no ha sido admitida, y sólo está en estatus de presentada.