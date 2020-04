Gustavo de Hoyos cedió a la presión: Lozano

“Yo no me presto para esto, no me voy a jugar por migajas”, dijo Javier Lozano respecto a su nombramiento y posterior remoción como vocero de la Coparmex

Aclaración a la opinión pública con respecto a la incorporación de @JLozanoA como asesor técnico en @Coparmex https://t.co/U7PMS06Lrd pic.twitter.com/gYYuFRKA1j — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 29, 2020

La remoción de Jorge Lozano Alarcón como vocero de la Coparmex se debió porque el titular de la organización cedió a presiones internas, aseguró el exsenador. El martes a mediodía, la Confederación Patronal de la República Mexicana había nombrado a Lozano vocero para la Defensa del Estado de derecho, sin embargo, horas más tardes la Coparmex reculó.“Yo no presto para esto, no me voy a jugar por migajas”, declaró Lozano, además de asegurar en algunas entrevistas a medios de comunicación que las “presiones internas” terminaron por pesar en la decisión final de Gustavo de Hoyos Walther, titular de la Coparmex. “Lo hicieron de una manera muy desaseada. Así yo no le entro. Que no cuenten conmigo”, indicó Lozano.