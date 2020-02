politica 24 de Febrero del 2020 “Gritar y patalear no es la tarea de Morena”: Yeidckol Polevnsky En entrevista exclusiva la Secretaria General de Morena nos cuenta sobre las tensiones dentro del partido y su postura sobre la elección extraordinaria de Alfonso Ramírez Cuéllar como nuevo presidente. Por

En entrevista exclusiva la Secretaria General de Morena nos cuenta sobre las tensiones dentro del partido y su postura sobre la elección extraordinaria de Alfonso Ramírez Cuéllar como nuevo presidente. Morena está en una disputa por el control del partido, por un lado Alfonso Ramírez Cuéllar fue nombrado presidente en un congreso extraordinario, por otro Yeidckol Polevnsky, la Secretaria General lo califica como ilegal... esta es su versión. Para empezar, Yeidckol opina que los miembros de Morena tienen que aceptar y reconocer que la forma de apoyar al presidente es teniendo un comportamiento perfecto, correcto, apegado a la legalidad, no movilizándonos. Hay quienes dicen que el partido está paralizado y no, el partido no se tiene que movilizar, “o sea quién dijo que tenemos que sacar bombo y platillo, gritar y patalear, esa no es la tarea.” Entonces, ¿cuál es la tarea? Yeidckol dice que “hoy lo que tenemos que demostrar es que tenemos capacidad de ser gobierno, que tenemos capacidad de ser un partido en el poder, pero parece que les cuesta mucho trabajo”. A los que causan los “problemas” los describe como un pequeño grupo que hace mucho ruido, y que se vale de diferentes cosas inclusivamente penosamente de decir mentiras. Como las que según ella cometieron en el Congreso extraordinario “todo lo que aprobaron en ese pseudocongreso, todo es ilegal… todo, además es ir en contra de las propuestas que hizo el presidente”. La Secretaria General enumeró algunas de las ilegalidades que se han cometido para quitarla de su puesto, primero, dice que Bertha Luján, quien es presidenta del Consejo Nacional del partido, convocó fuera de los estatutos el Congreso Extraordinario que tuvo lugar el 26 de enero y donde se eligió al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente del partido. Luego el supuesto nuevo presidente se presentó ante el INE buscando ser reconocido como dirigente del partido, sin embargo el Instituto Electoral reconoció oficialmente a Yeidckol como la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. Otra de las irregularidades que destaca es la solicitud que hizo Bertha Luján al CEN de dar de baja como congresistas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y otros funcionarios, con la intención de cumplir con el quórum necesario para efectuar el Congreso. Yeidckol llevó ante el Tribunal Electoral todos estos atropellos a los estatutos del partido, pero hace días se filtró un predictamen en donde se presumía que los magistrados le darían la razón a Ramírez Cuéllar. Pero ella dice que se trata de un documento falso: “me atrevo a pensar que el documento que estuvo corriendo en los medios no era realmente la resolución de ellos, pero no creo porque está hecho con mucho desaseo, está hecho con mucha falta de respeto al estatuto de Morena, lo está atropellando y están legislando, no podían hacer eso los magistrados”. Yeidckol pienso que eso alguien lo mandó para generar una percepción falsa, porque es ilegal absoluto. No podrían aprobarlo porque se llevarían entre las patas su propio nombre, validando una ilegalidad.

