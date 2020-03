¿Qué tan grave es la violencia de género en México?

Cada año son asesinadas en el mundo cerca de 90,000 mujeres sólo por el simple hecho de ser mujeres. Así lo dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación de México, durante la presentación de la iniciativa Spotlight. Se trata de un programa en el que la ONU y la UE invertirán 11.8 millones de dólares para prevenir y eliminar el feminicidio en México. Pero, ¿es tan grave el problema para que la ONU y la Unión Europea intervengan? Sí. Te digo por qué. El arranque de Spotlight comprende la intervención en 5 municipios de México. Naucalpan y Ecatepec, en Estado de México; Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua y Chilpancingo en Guerrero. El estudio que cita la ONU, la violencia feminicida en México aproximaciones y tendencias 1985-2016, dice que en el año 2016 , 4 de estos 5 municipios sumaron 209 muertes de mujeres con presunción de homicidio. Es decir, que durante 2016, cada 2 días una mujer fue asesinada en uno los 4 municipios que serán intervenidos. La cultura machista en México hace que la la revictimización en los feminicidios sea una constante. “Aún después de ser asesinadas la complicidad entre las autoridades y los asesinos llega a tal grado que nos buscan imponer y hacernos creer que fueron ellas mismas quienes se suicidaron”, dijo Irinea Buendía, activista y defensora de Derechos Humanos de las Mujeres Además, en México las cifras hablan por sí mismas. Entre 2010 y 2015 la Secretaría de Salud registró que más de 256 mil mujeres acudieron a atenderse por lesiones de violencia familiar. Mientras que 26,596 hombres se atendieron por las mismas razones. La impunidad es otro de los males de México que aqueja a las mujeres, porque la violencia crece, pero las sentencias no. Del 2012 al 2016 sólo se emitieron 304 sentencias por feminicidio en todo el país. Hagamos cuentas, 9 mujeres asesinadas cada día; 3,285 cada año; 177,390 en cuatro años. Y que en 4 años sólo fueron 304 sentencias… la cifra es ridícula. Y además de esas sentencias no se determina cuántas tuvieron una condena. Irinea Buendía que vivió el feminicidio de su hija Mariana opina que “somos las madres y nuestras familias que además de víctimas transgredimos el dolor para convertirnos en investigadores, en detectives y defensoras”. Por que la autoridad no hace su trabajo. Por si fuera poco, los procesos judiciales incompletos conducen a la revictimización, la desconfianza en las autoridades, un sistema judicial que no está preparado con perspectiva de género, y muchas otras cosas que hacen de México un país peligroso para las mujeres. Según el estudio Carga Global por la Violencia Armada 2015 , que fue citado por la ONU y la CEPAL, México ocupa el lugar 23 de los 25 países con mayor violencia feminicida en el mundo. Por eso, la iniciativa Spotlight y la intervención de la ONU y la UE, es una bocanada de aire para las mujeres pues al menos este convenio implica que el gobierno de México reconoce que el problema existe y que hay que resolverlo.