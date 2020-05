El gobierno federal presenta un calendario de reactivación económica

A pesar de que no hay consenso con los estados y que la experiencia internacional no ofrece una perspectiva alentadora, la administración de Andrés Manuel López Obrador está acelerando la reapertura de la planta productiva

El Consejo @DeSalubridad General aprobó 4 acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al #Covid19. pic.twitter.com/GOnBu9il1r — Código Magenta (@Codigo_Magenta) May 13, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan de reactivación económica de México, el cual supone regresar a la vida cotidiana de manera paulatina tras el impacto del Covid-19. De esta manera, AMLO está acelerando la reapertura de la planta productiva a pesar de que no hay un consenso mayoritario con los estados de la República y que la experiencia internacional no ofrece una perspectiva alentadora tras los casos de repunte del coronavirus en países como China. La vuelta de manera gradual consta de tres etapas, en una de las cuales se instaurará un semáforo de colores para ir regresando a la normalidad. La primera etapa comenzará el 18 de mayo con la reapertura de 269 municipios de 15 estados de la República que no registran contagios, en donde se reanudarán las actividades con la activación de un cerco sanitario. El segundo paso será entre el 18 y 31 de mayo, con la reapertura de las empresas, en donde se deberá instruir al personal para que tomen las medidas de sanidad pertinentes. A partir del 1 de junio entrará la tercera etapa, en donde se pondrá en marcha el semáforo. Será en esta fecha cuando termine la cuarentena y se activen los colores: el rojo y naranja indicarán limitaciones, mientras que partir del color amarillo ya pondrán reactivarse los espacios públicos de las ciudades como restaurantes, cines, teatros. En tanto que a partir del color verde la situación volverá a la normalidad, sin restricciones, aunque con medidas de salud. “Este es un plan progresivo para el reinicio de actividades sociales, económicas y escolares bajo los principios de claridad, seguridad y certidumbre. Se privilegiará siempre la salud y la vida. Vayamos hacia una nueva normalidad”, declaró el secretario de Salud, Jorge Alcocer.