Gobernadores piden diálogo directo con López Obrador

Los gobernadores de las 32 entidades de la República Mexicana solicitaron tener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de fomentar un diálogo ante la contingencia del Covid-19. Tras la reunión virtual que sostuvieron durante tres horas y media con Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, los ejecutivos estatales urgieron a establecer las reglas y presupuestos para responder a la crisis sanitaria y económica. “Hemos pedido innumerables veces hablar con el Presidente, él conduce este país y desde diciembre no nos convoca. Yo he estado pidiendo una reunión con el Presidente desde diciembre. No podemos seguir con esta ruta en la que la Federación dice una cosa y nosotros decimos otra”, externó a Sánchez Cordero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. La reunión de los gobernadores y la Segob tuvo como objetivo analizar los planes de la reactivación económica tras el semáforo de la “nueva realidad”, que entró en vigor a partir de este 1 de junio.